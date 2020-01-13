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  13 января 2020
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Японский миллиардер ищет спутницу для полета к Луне

CentralAsia (CA) -  Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, решил найти себе спутницу, с которой полетит к Луне. Его полет планируется на 2023 год, он проведет в космосе около недели, передает "Ъ".

Поиск невесты покажут в документальном шоу, которое будет транслировать японский стриминговый сервис Abema TV. Бизнесмен объявил, что ищет незамужнюю женщину от 20 лет и старше, «всегда позитивную» и «яркую личность». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10:00 по японскому времени (04:00 по Москве) 17 января. Отбор начнется 25–26 января, в середине февраля и середине марта миллиардер встретится с претендентками. Свой выбор он должен будет озвучить в конце марта.

Господин Маэдзава написал, что к своим 44 годам сумел заработать достаточно денег и добиться социального статуса, но его не покидает «чувство одиночества и пустоты». Он рассказал, что хочет найти «спутницу жизни». «Я хочу, чтобы мы с моей будущей партнершей прокричали о нашей любви и о мире во всем мирре из космоса»,— говорится в его заявлении, опубликованном на сайте шоу.

SpaceX определилась с первым космическим туристом еще в сентябре 2018 года. Планируется, что турист облетит Луну на ракете Big Falcon Rocket (BFR) за четыре-пять дней. Сумма, которую японский миллиардер заплатит за полет, не раскрывается.

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