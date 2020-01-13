Монголка и тувинка в колясках взойдут на вершину Саянских гор

CentralAsia (MNG) - В марте 2020 года состоится спортивное мероприятие совместного восхождения монгольских альпинистов во главе с заслуженным спортсменом страны Г.Өсөхбаяром и российскими альпинистами на вершину Мөнх Саридаг (3491 м), самую высокую вершину Саянских гор, с двумя монгольскими и тувинскими женщинами в инвалидных колясках.

С монгольской стороны примет участие художница Ч.Тунгалагтуяа. Альпинисты двух стран решили осуществить мечту двух женщин: монголки в инвалидном кресле и тувинской спортсменка Аюна, которая получила инвалидность после катания на лыжах.

Скалолазание требует большой подготовки, организации, планирования и финансирования поэтому организаторы и участники прилагают все усилия для реализации этой идеи.

17-19 января монголка Ч.Тунгалагтуяа вместе с монгольскими альпинистами совершит пробное восхождение на Асралт Хайрхан / 2800 м /, самую высокую вершину горного хребта Хэнтий.

Хребет Мөнх-Саридаг — расположен на границе Бурятии (Россия) и Монголии. Одноимённое название имеет участок хребта Большого Саяна в районе вершины, состоящий из шести массивов, протяжённостью 14 км.