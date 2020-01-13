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  13 января 2020
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Почему зимой местом отдыха можно выбрать Монголию? - Scott Dunn

CentralAsia (MNG) -  С наступлением зимы в обществе востребован горнолыжный курорт, но для тех кто не любит данный вид отдыха, предлагаются поездки в Монголию и Скандинавию.

Белла Коллинз, менеджер по маркетингу американского подразделения Scott Dunn, рассказывает:

«Мы с нетерпением ждем наших лыжных туров в этом году, и кругосветный опыт идеально подходит для любителей лыжного спорта. Но, если ваша команда не занимается лыжным спортом, Монголия и Скандинавия также являются хорошими вариантами».

Коллинз также отмечает, что независимо от типа поездки, спрос на более тихие, более отдаленные каникулы продолжает расти: «Многие из наших гостей хотят уйти от толпы и поучаствовать в совершенно другом жизненном опыте с различными культурами».

Почему Монголия?

Коллинз предлагает семьям, ищущим более тихого, относительно свободного от туризма культурного отдыха, рассмотреть как вариант - Монголию.

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«Гости встретятся с людьми с совершенно другим жизненным опытом и смогут провести время с кочевыми семьями. Наша команда полностью исследовала Монголию, поэтому мы разбираемся в том, какие отели и рестораны лучше всего соответствуют потребностям наших гостей, отмечает Белла Коллинз.

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