Уровень воды в Иртыше поднялся в Семее: горожане готовы к эвакуации

CentralAsia (KZ) - В Семее возникла угроза подтопления некоторых районов города. Причиной ЧС стало напластование льда в русле реки Иртыш. Однако специалисты советуют не взрывать ледовый затор, поскольку, по их словам, это может усугубить ситуацию, передает NUR.KZ.

В КЧС ВКО сообщили, что на реке Иртыш идет процесс ледостава. К зажору привело повышение температуры.

Для координации действий сил и средств органов гражданской защиты в ДЧС ВКО развернут оперативный штаб.

В опасной зоне оказались дома, расположенные на бывшем острове Полковничьем, который недавно был переименован в остров «Бейбітшілік». Уровень воды резко поднялся, увеличившись с отметки в 380 метров до 450, передает YK-news.kz.

В настоящее время предприняты все меры, чтобы обеспечить местным жителям безопасность. Данная работа находится на контроле акима региона Даниала Ахметова.

Причиной резкого роста уровня воды в речном русле стал ледовый затор.

Аким ВКО отметил, что на данный момент ситуация стабильна и находится под контролем. По словам Ахметова, на месте ЧС в Семее в настоящее время находится его заместитель Бакытжан Байахметов, а также руководители и представители компании «Казвзрывпром».

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Так, по информации издания, о возможной экстренной эвакуации предупредили жителей 32 домов, которые оказались в опасной зоне.

Для того, чтобы вывезти людей в случае опасности, подготовили несколько десятков пассажирских автобусов и пункты для эвакуации, которые рассчитаны на 870 мест.

Ахметов отметил, что в настоящее время вода находится на уровне 470 см. По его словам, это ниже прошлогодних показателей - прошлой зимой вода достигла отметки в 502 см. При этом, аким ВКО сообщил, что даже при таких показателях подтоплений не было.