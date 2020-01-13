Глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев переизбран на должность хокима

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте Совет народных депутатов единогласно утвердил решение о назначении Джахонгира Артыкходжаева хокимом столицы.

Как сообщается на сайте администрации столицы, премьер-министр Абдулла Арипов, принявший участие в сессии, зачитал представление президента Узбекистана об утверждении в ходе сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов кандидатуры на должность хокима города Ташкента депутата, избранного от округа Тинчлик-48, Артикходжаева Джахонгира Абидовича.

Согласно статье 2 Закона Республики Узбекистан «О государственной власти на местах», Ташкентским городским Кенгашем народных депутатов единогласно принято решение «Об утверждении кандидата, представленного Президентом Республики Узбекистан, на должность хокима города Ташкента».

Артыкходжаев был назначен хокимом столицы в апреле 2018 года. Официально он был избран на эту должность 21 декабря 2018 года.