Массовое ДТП с участием нескольких десятков автомобилей произошло в Узбекистане (фото)
- Узбекистан, общество
- 17:21, 13 января 2020
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- Обновлено: 17:26, 13 января 2020
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане массовое ДТП с участием нескольких десятков машин сняли на фотокамеры и выложили в сети.
Десятки автомобилей столкнулись на дороге Самарканд-Карши, проходящей через Нурабадский район.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
Ранее Главное управление безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Узбекистана (ГУБДД) сообщило о плохих погодных условиях, снегопаде и гололедице на дорогах.