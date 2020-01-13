Массовое ДТП с участием нескольких десятков автомобилей произошло в Узбекистане (фото)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане массовое ДТП с участием нескольких десятков машин сняли на фотокамеры и выложили в сети.

Десятки автомобилей столкнулись на дороге Самарканд-Карши, проходящей через Нурабадский район.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее Главное управление безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Узбекистана (ГУБДД) сообщило о плохих погодных условиях, снегопаде и гололедице на дорогах.