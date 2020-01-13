Уровень бедности в Монголии все еще высок. Баттулга встретился с представителями ВБ

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Х.Баттулга принял сегодня, 13 января, Викторию Кваква, регионального вице-президента Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону и Андрея Михнева, странового менеджера Всемирного банка по Монголии.

Согласно совместным подсчетам Национального статистического управления и Всемирного банка, уровень бедности в Монголии составляет 28,4 процента, и стороны пришли к выводу, что уровень бедности в Монголии высок и граждане не могут извлечь выгоду из экономического роста.

«В последние годы были достигнуты успехи в развитии сельской инфраструктуры, дорог и транспорта, а также в улучшении электроснабжения, что привело к прекращению миграции и поддержке развития сельских районов. Однако реализация крупных проектов, направленных на увеличение доходов пастушьих семей, приведет к более быстрому сокращению бедности», - рассказал президент и подробно представил некоторые проекты и программы Виктории Квакве.

Кваква заявила, что Всемирный банк привлекает внимание к тому, что началась работа по переработке таких товаров, как мясо, кожа и шкура, шерсть и кашемир, которые являются источником дохода для более чем 180 семей скотоводов, и готовит технико-экономическое обоснование экспорта. проекты, а также начало пробного экспорта некоторых продуктов.

Кроме того, она поручила руководителю представительства Всемирного банка в Монголии Андрею Михневу ознакомиться с проектами и пообещала активно работать над тем, чтобы они были согласованы с текущими проектами, и обсудила с региональными руководителями стран Всемирного банка поддержку проектов, которые будут осуществляться на региональном уровне. уровень.

Взаимно выразив благодарность за открытое обсуждение и обмен мнениями во время определения масштабов партнерства между Монголией и Всемирным банком в 2020–2024 годах и взаимное согласование стратегических документов, обе стороны договорились о стабильном поддержке вышеупомянутых проектов, которые позволят сократить бедность и поддерживать развитие не добывающих отраслей.

10 января Управляющий Банка Монголии (МонголБанк) Б.Лагвасурэн принял заместителя помощника министра финансов Азии Роберта Капрота.

На встрече присутствовали президент МонголБанка Б. Лагвасурэн, главный экономист Д. Ган-Очир, заместитель помощника министра финансов США по Азии Роберт Капрот, международный экономист отделения Восточной Азии при министерстве финансов США Элисон МакГи, заместитель главы миссии Грегори Мэй и других соответствующих должностных лиц.

В ходе встречи стороны обменялись информацией о макроэкономической ситуации в Монголии и процессе Программы расширенного финансирования, которая осуществляется совместно правительством Монголии и Международным валютным фондом (МВФ).

Кроме того, президент МонголБанка Б. Лагвасурэн подчеркнул, что Монголия намерена исключить ее из Целевой группы по наблюдению за финансовыми действиями (ФАТФ) в 2020 году. США выразила готовность поддержать Монголию в этом вопросе.