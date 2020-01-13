20 января начнется 17-е заседание Совета сотрудничества «Казахстан – Европейский Союз»

CentralAsia (KZ) - 20-21 января казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди примет участие в 17-м заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Казахстана А.С. Смадияров.



В ходе мероприятия планируется обсудить текущие вопросы сотрудничества между РК и ЕС, а также обменяться мнениями по актуальным аспектам международной повестки дня.

В рамках визита запланированы встречи Министра с официальными лицами Европейской Комиссии, Европейского Парламента и Министерства иностранных дел Королевства Бельгии.