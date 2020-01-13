В Братиславе состоится казахстанско-словацкий деловой «круглый стол»

CentralAsia (KZ) - 21 января в Братиславе (Словакия) планируется проведение казахстанско-словацкого делового «круглого стола» в здании Министерства иностранных дел. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МИД Казахстана А.С. Смадияров.



Участие в данном мероприятии примут представители государственных органов, квазигосударственного сектора, а также представители крупного бизнеса двух стран.

В ходе данного мероприятия, проводимого в рамках 8-го заседания Казахстанско-словацкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, планируется обсудить вопросы сотрудничества двух стран в различных отраслях экономики.

В бизнес-форуме примут участие представители более 20 словацких компаний, работающих в сферах энергетики, безопасности и оборонной промышленности, инжиниринга и пищевой промышленности, информационно-коммуникационных технологий, метрологии и гидрологии и т.д.