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  13 января 2020
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Президент Кыргызстана провел рабочее совещание по ситуации на границе с Таджикистаном

CentralAsia (TJ) -  Президент Сооронбай Жээнбеков 13 января провел рабочее совещание по ситуации на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Главе государства представлена информация о мерах по предупреждению приграничных конфликтов, обеспечению пограничной безопасности, в том числе и на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области.

Президент отметил особую важность усиления работ по развитию приграничного сотрудничества с соседними странами, обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в приграничных районах. Он напомнил, что накануне в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном было отмечено обоюдное стремление поддерживать стабильную ситуацию на общей границе.

Жээнбеков отметил, что все работы по предупреждению и профилактике приграничных конфликтов должны вестись в тесном взаимодействии с таджикской стороной, чтобы не допускать провокационных действий с обеих сторон. Также актуальным остается усиление разъяснительных работ среди местного населения, принятие профилактических мер по недопущению инцидентов на приграничной территории.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков рассказал о готовности делегации Кыргызской Республики к проведению переговоров с таджикской стороной по ситуации на границе, которая, как ожидается, состоится завтра, 14 января, на приграничной территории.

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