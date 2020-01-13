Президент Кыргызстана провел рабочее совещание по ситуации на границе с Таджикистаном

CentralAsia (TJ) - Президент Сооронбай Жээнбеков 13 января провел рабочее совещание по ситуации на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Главе государства представлена информация о мерах по предупреждению приграничных конфликтов, обеспечению пограничной безопасности, в том числе и на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области.

Президент отметил особую важность усиления работ по развитию приграничного сотрудничества с соседними странами, обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в приграничных районах. Он напомнил, что накануне в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном было отмечено обоюдное стремление поддерживать стабильную ситуацию на общей границе.

Жээнбеков отметил, что все работы по предупреждению и профилактике приграничных конфликтов должны вестись в тесном взаимодействии с таджикской стороной, чтобы не допускать провокационных действий с обеих сторон. Также актуальным остается усиление разъяснительных работ среди местного населения, принятие профилактических мер по недопущению инцидентов на приграничной территории.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков рассказал о готовности делегации Кыргызской Республики к проведению переговоров с таджикской стороной по ситуации на границе, которая, как ожидается, состоится завтра, 14 января, на приграничной территории.



