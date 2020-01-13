Бурят и якут стали чемпионами Кыргызстана по вольной борьбе

Арсалан Будажапов и Айаал Лазарев

CentralAsia (MNG) - Определились победители и призеры чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе среди взрослых 2020 года.

Турнир прошел 9-10 января в Бишкеке во Дворце спорта имени Кожомкула. Всего были разыграны 10 комплектов медалей, за которые боролись 213 спортсменов со всей республики, а также легионеры.

В весовой категории до 79 кг были заявлены 19 спортсменов. Первый номер при жеребьевке получил бурятский легионер Арсалан Будажапов, который провел 4 схватки и все выиграл с явным преимуществом. В финале он меньше чем за 3 минуты победил Ойбека Насирова. Будажапов в 2019 году выиграл международный турнир Кожомкула в Бишкеке, но в состав сборной Кыргызстана на чемпионат мира не попал.

В весовой категории до 125 кг всего были заявлены 7 спортсменов. Чемпионом страны в очередной раз стал якутский легионер Айаал Лазарев. Он уже не первый год выступает за Кыргызстан и даже принимал участие на Олимпиаде-2016 в Рио. В конце 2017 года он получил травму и участия в соревнованиях не принимал.

По итогам данного чемпионата мира будет сформирована сборная Кыргызстана для участия в чемпионате Азии, а также лицензионных турнирах в Китае и Болгарии.