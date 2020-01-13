У администрации города Навои собрались сотни людей, протестующие из-за сноса домов

CentralAsia (UZ) - В Навоийской области более 10 тысяч жителей около 1000 квартир аула “Кокпатас” Учкудукского района, граничащем с открытыми месторождениями, принадлежащими государственному предприятию “Навоийский горно-металлургический комбинат”, а также более 2500 жителей дачных дворов, расположенные в промышленной зоне города Навои, были переселены из-за сносов жилья.

По информации издания Qalampir.uz, 11 января около здания Навоийского областного хокимията собрались недовольные сносом домов сотни граждан.

"У нас в доме живут пять семей с детьми. Если наш дом снесут, нам дадут одну квартиру на всех. Что будет с будущим моих детей, внуков? Мы обращались в несколько организаций. Говорят, что территория, на которой мы проживаем в данный момент - это санитарная зона. Но документов по этой зоне нам никаких не предоставили. Те, кто сидит в Сенате, до сих пор не изучили нашу ситуацию лично. Как они приняли этот закон. Перемещение тысяч людей - это не простая задача”, - сказал один из представителей местных жителей.

По данному факту издание обратилось к местным органам власти.

Как сообщили в администрации, глава области Кабул Турсунов встретился с собравшимися лично. Он провел беседу и призвал граждан не впадать в панику так как, этот вопрос обсуждается, и только после того как найдут решение, то процесс будет запущен, и он продолжится несколько месяцев.

По сообщению пресс-службы администрации, на основании постановления Сената, Навоийский областной Совет народных депутатов, хоким и другие должностные лица должны до 1 июня 2020 года решить данный вопрос положительно.

"Не все дома будут снесены одновременно. Это невозможно по закону. Как только будут приняты все законные меры, начнется этот процесс. Это может занять несколько месяцев", - сказал руководитель пресс-службы Дилшод Мамараджабов.