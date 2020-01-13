В Узбекистане мужчине, спасшему утопающую женщину и уехавшему на заработки в Россию, предложили работу в МЧС

CentralAsia (UZ) - Спаситель молодой женщины в Хорезме был приглашен на работу в МЧС. Пока что мужчина выбрал судьбу мигранта в России, сообщили местные СМИ.

Ранее издание «Xabar.uz» сообщало, что 21-летний Якуб Дусметов, проживающий в селе Кипчак Багытского района Хорезмской области, спас жизнь женщине, сбросившуюся в канал.

10 января хоким области, председатель областного жен-совета Гульсара Курбанбаева и хоким Багытского района Ойбек Холбоев посетили дом в котором вырос Якуб Дусметов.

Как оказалось, Якуб отправился с родителями в Россию, на заработки. Чиновники поблагодарили спасителя и передали подарки брату Якуба.

В тот же день начальник пресс-службы Хорезмского областного управления МЧС Шодлик Хасанов пришел в дом Дусметова и вручил благодарственное письмо и подарки от начальника управления.

Шодлик Хасанов в беседе с родственниками Якуба сказал, что руководство готово взять его на работу в МЧС.

Напомним, что женщина, бросившаяся в воду, оказалась 23-летней Н.Н. Она впала в тяжелую депрессию из-за семейных ссор с семьёй мужа и решила совершить суицид. Однако, рядом оказался Якуб Дусметов, заметивший, как женщина сбросилась в канал, и спасший её жизнь.