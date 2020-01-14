В Таджикистане организатор концерта фейковой певицы Юлдуз Усмановой привлечен за "мошенничество"

CentralAsia (TJ) - Органы внутренних дел в Согдийской области привлекли к ответственности одного из организаторов фиктивного концерта звезды узбекской эстрады Юлдуз Усмоновой.

Житель севера Таджикистана 43-летний Саидджон Ганиев подозревается в нарушении статьи 247, ч. 2 УК РТ «Мошенничество» за то, что в конце 2019 года выдав другого человека за узбекскую примадонну, присвоил доходы от проданных билетов. К моменту публикации материала, журналистам Радио Озоди не удалось выйти на связь с самим Ганиевым. Неизвестно, какая мера содержания применена к нему.

Концерт с участием подставной Юлдуз Усмановой состоялся 25 декабря в ресторане «Садбарг» г. Истаравшан. Десятки людей, пришедших насладиться выступлением любимой артистки, вскоре поняли, что стали жертвами обмана. На сцене под фонограмму песен певицы выступил ее двойник. О скандале впервые стало известно из социальных сетей, куда зрители выставили фото и видео-записи выступления, а на основании этих жалоб правоохранительные органы начали проверку.

13 января в управлении внутренних дел Согдийской области Таджикистана сообщили, что в отношении С.Ганиева возбуждено уголовное дело о «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору». В случае если его вина будет доказана в суде, ему грозит штраф в размере до 52 тысяч сомони (около 5,2 тысячи долларов) или заключение под стражу сроком до 5 лет. Пока власти не сообщают на какую именно сумму было совершено мошенничество. Однако ранее организаторы концерта сообщили, что распродали порядка 100 билетов по цене 350 сомони.

Юлдуз Усманова, ветеран узбекской эстрады, имеет большое количество поклонников и в Таджикистане. Среди ее хитов немало и песен, исполненных на таджикском языке, под авторством таджикских поэтов и композиторов. Официальные представители самой певицы вскоре после вспыхнувшего скандала заявили о том, что певица не могла в этот день находиться в Таджикистане, так как была на родине.

Два дня спустя после скандального концерта стало известно, что в качестве Юлдуз Усмановой 25 декабря в ресторане выступил Рустамходжа Усмонов, пародист из Узбекистана. Сам артист на странице в Инстаграм заявил, что тоже стал жертвой обмана. По его словам, некий Джамшед из Истаравшана пригласил его выступить в таджикском ресторане, но он, якобы не знал, что зрители были приглашены под предлогом выступления настоящей узбекской дивы.

О том, что на сцене ждали настоящую Юлдуз Усманову, Радио Озоди также сообщили в администрации ресторана “Садбарг”. По их словам, в их задачу входило предоставление помещения для зрителей концерта Юлдуз Усмановой “и еще другой узбекской артистки”, а за все происходящее они не несут ответственности.