В Узбекистане объем потребления электроэнергии вырастет на 9% в 2020 году

Работы на электрических сетях

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в текущем году будут введены дополнительные мощности на 1177 мегаватт в тепловой энергетике и на 120 мегаватт в гидроэнергетике.

Об этом было объявлено на заседании, прошедшем в Ташкенте 13 января под председательством президента Шавката Мирзиёева и посвящённого вопросам дальнейшего развития электроэнергетики в стране в 2020 году.

Вместе с тем сформированы проекты с привлечением прямых иностранных инвестиций, предусматривающие строительство парогазовых установок мощностью 3,5 тысячи мегаватт, ветряных электростанций на 400 мегаватт и солнечных электростанций с такой же мощностью.

Как сообщалось на встрече, всего в прошлом году в Узбекистане было введено 1076 мегаватт электроэнергии в рамках шести крупных проектов.

Ожидается, что в нынешнем году объем потребления электроэнергии составит 71 миллиард киловатт-часов, что на 9 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Потребность отраслей экономики, как ожидается, вырастет на 10 процентов, населения – на 8,5 процента.