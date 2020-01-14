Крупнейший завод Узбекистана «Ахангаранцемент» приостановил работу из-за нехватки газа, - СМИ

- Узбекистан, общество
- 9:22, 14 января 2020
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- Обновлено: 9:40, 14 января 2020
CentralAsia (UZ) - Крупнейшая компания по производству цемента в Узбекистане «Ахангаранцемент» приостановила свою работу 10 января, сообщает centralasian.org.
«Ахангаранцемент», который последние две недели работал только по ночным сменам, полностью приостановил свою деятельность 9 января. По словам рабочих, все, кому полагался отпуск, отправлены в отпуск. Другие работники вовлечены в работы по благоустройству завода.
Руководство завода сообщило, что предприятие не может продолжать работу из-за нехватки газа.
«Вообще работа завода прекратилась 26 декабря. Два дня сидели вообще без работы. Затем для одной печи дали газ. После ещё для другой печи. В этих двух печах была только ночная смена. Утром в четверг прекратилась ночная смена", - сказал один из рабочих.
Чиновники, которые подтвердили, что завод был закрыт, сказали, что это временно, но пока не известно, когда он вновь заработает.
«Пока говорим, что с 1 февраля. Но это еще неясно. Может быть, это опять растянется. Да, мы отправили в отпуск тех, кому он полагался. Но у нас нет планов отправлять в отпуск без содержания других рабочих. Они приходят и делают капитальный ремонт завода, убирают территорию», - чиновник .
Другой чиновник завода сказал, что компания прекратила свою деятельность из-за нехватки газа.
«Когда нет проблем с газом, завод работает семь дней в неделю, днем и ночью. Текущая проблема связана с газом. У нас есть договор с газовиками. Сейчас из-за нехватки газа мы получаем его в малом объёме. Газ, который предоставляется сейчас, используется только для отопления. Вот почему нам пришлось остановить завод», - сказал чиновник.
86 процентов цементного завода в Ахангаране, построенного в советское время, было продано российской группе компаний Eurochem Group в 2006 году.
Согласно официальному сайту, АО «Ахангаранцемент» является вторым по величине цементным заводом в Узбекистане с проектной мощностью 2 180 000 тонн в год.