Посол Монголии во Франции был задержан по подозрению в отмывании денег

CentralAsia (MNG) - 13 января в Улан-Баторе был задержан посол Монголии во Франции А.Баттөр, которому предъявлены обвинения в отмывании денег при несении службы.

Его дело ведет следственный отдел антикоррупционной службы Монголии (Авилгатай Тэмцэх Газар - АТГ), сообщает монгольский новостной сайт "Өнөөдөр".

Ранее Баттөр работал заместителем министра обороны и советником при президенте Ц.Элбэгдорж и после был назначен послом Монголии во Франции.

В конце декабря прошлого года его начали подозревать в приобретении особняка с виноградником во Франции. Говорилось, что выкупил он его за счёт консульских и визовых сбор.

А.Баттөр прибыл в Улан-Батор на заседание послов в иностранных странах и тогда ему отказали в отъезде за границу.

Другие монгольские СМИ сообщают, что он был арестован за отмывание денег в оффшорных зонах и пытался вмешаться в расследование.