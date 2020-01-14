Посол Монголии во Франции был задержан по подозрению в отмывании денег

|Предыстория: Посол Монголии во Франции купил особняк с виноградников в Европе за счет присвоенных консульских и визовых сбор, - СМИ
CentralAsia (MNG) - 13 января в Улан-Баторе был задержан посол Монголии во Франции А.Баттөр, которому предъявлены обвинения в отмывании денег при несении службы.
Его дело ведет следственный отдел антикоррупционной службы Монголии (Авилгатай Тэмцэх Газар - АТГ), сообщает монгольский новостной сайт "Өнөөдөр".
Ранее Баттөр работал заместителем министра обороны и советником при президенте Ц.Элбэгдорж и после был назначен послом Монголии во Франции.
В конце декабря прошлого года его начали подозревать в приобретении особняка с виноградником во Франции. Говорилось, что выкупил он его за счёт консульских и визовых сбор.
А.Баттөр прибыл в Улан-Батор на заседание послов в иностранных странах и тогда ему отказали в отъезде за границу.
Другие монгольские СМИ сообщают, что он был арестован за отмывание денег в оффшорных зонах и пытался вмешаться в расследование.