В Алматы владельцы частного дома похищали девушек для сексуального рабства (видео)

CentralAsia (KZ) - В Алматы владельцы частного дома похищают девушек для сексуального рабства. Одной из них удалось выбраться и рассказать свою историю.

Девушка рассказала в интервью КТК, что ее похитили и заставили заниматься проституцией. Все это время пленницу жестоко избивали. Позже ей удалось сбежать и обратиться в полицию. Предполагаемый притон пришлось брать штурмом. Выяснилось, что в частном доме насильно удерживали и других девушек.

Сломанное ухо, разбитая голова, а все тело покрыто синякам и ушибами. Уверяет: несколько дней она была в сексуальном рабстве.

– Не смотрите на меня! Почему все на меня так смотрят? Сначала меня били поварешкой, потом начали бить шнуром от удлинителя по спине. Ногами и руками тоже били. Меня били Камила и Аида.

Девушка рассказывает, все произошло неделю назад. Она, как обычно, вышла с работы и возвращалась домой. Неожиданно подъехала машина, из нее вышли мужчины. Они схватили жертву, затолкали ее в авто и увезли в частный дом.

– Они сказали: «Ты будешь работать проституткой. Если не согласишься, тогда мы покажем документы родителям, в которых будет написано, чем ты занимаешься».

После того как девушка не вернулась с работы, ее родственники забили тревогу. Они звонили ей, но трубку никто не брал. После нескольких дней алматинке удалось выйти на связь и рассказать, где она. Близкие ринулись на помощь, но вызволить девушку удалось не сразу.

– Насколько я слышала, у них там девочек держат. И есть даже те, которых держат… как бы сказать… незаконно держат, насильно держат. У них, оказывается, есть черный ход. Я специально стояла сзади у черного входа, и я слышала, как ее били и как она кричала там, я это все прекрасно слышала.

Девушка и ее родственники сейчас живут в постоянном страхе. Побоялись даже обратиться к врачам за помощью. Показать дом, где ее насильно удерживали, алматинка согласилась только в присутствии полицейских. Соседи уверяют, в этом доме уже давно организовали притон. Хозяева впускать правоохранителей отказались. Пришлось вызывать дополнительные наряды. Позже полицейским все же удалось попасть внутрь. Там правоохранители обнаружили нескольких девушек легкого поведения. Всех жильцов дома задержали для выяснения личностей. Сейчас по делу начато досудебное расследование.