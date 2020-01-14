Выбежавший на рельсы верблюд задержал поезд Ташкент – Москва (видео)

CentralAsia (UZ) - Пассажирский поезд, двигавшийся по направлению Ташкент-Москва 5 января текущего года задержался на 44 минуты, сообщают СМИ.

Поезд задержался недалеко от российско-казахской границы в Астраханской области. Причиной задержки стал верблюд, который выбежал на железнодорожный путь. Инцидент попал на видео.

Верблюд сначала бежал впереди поезда со скоростью примерно 22 км/ч, затем замедлился до 13 км/ч.

Несмотря на то, что машинист подавал сигнал, животное не уходило с железнодорожного пути. Таким образом, поезд прибыл на место назначения с задержкой в 44 минуты.