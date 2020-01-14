Монгольская ассоциация туризма выразила благодарность торгово-экономическому представительству Тайбэя

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор Монгольской ассоциации туризма (MАТ) Д. Отгонбаяр встретилась с Грейс Ло, представителем торгово-экономического представительства Тайбэя в Улан-Баторе.

На встрече генеральный директор MАТ вручила Грейс Ло благодарственное письмо в знак признания вклада представительства в развитие сотрудничества между двумя сторонами в сфере туризма.

Также на встрече Д. Отгонбаяр рассказала, что количество тайваньских туристов в Монголию выросло в прошлом году и что в 2019 году Тайвань посетило большее количество монголов по сравнению с предыдущими годами.

Выразив благодарность за высокую оценку деятельности представительства, Грейс Ло согласилась с важностью расширения туристических отношений и сотрудничества и сообщила, что число тайваньских туристов, направляющихся в Японию, Южную Корею и Россию, возросло с введением странами безвизовые режимы и онлайн-визовые системы.

«Для туристического сектора Монголии лучше всего привлекать тайваньских гостей, поскольку они строго следуют законам и правилам стран, которые они посещают. Число тайваньских туристов, прибывающих в Монголию, несомненно, будет увеличиваться и дальше, если будут введены упрощенные визовые требования», - отметила Грейс Лo.

За первые девять месяцев 2019 года в Монголии побывали 525,6 тыс. иностранных граждан, из них почти 478 тыс. — с целью туризма.

61,8% иностранцев приехали из Восточной Азии и Тихоокеанского региона, 31,4% — из Европы, 4,5% — из Америки, 2,3% — с Ближнего Востока, из Южной Азии и Африки. Более 30% иностранных пассажиров, въехавших на территорию Монголии, являются гражданами КНР, 21,4% — гражданами России, 17,4% — гражданами Южной Кореи, 4,2% — гражданами Японии, 3,3% — гражданами США, 2,6% — гражданами Казахстана, и 19,5% — гражданами других стран.

За год количество туристов из Вьетнама увеличилось на 54,7%, из Гонконга — на 44,0%, из Малайзии — на 21,9%, из Японии — на 18,8%, из Южной Кореи — на 18,7%.

Количество туристов из Турции сократилось в Монголии на 36,5%, с Украины — на 14,5%, из Австралии — на 6,0% и из Казахстана — на 2,2%.

Монголия становится модным направлением у ряда американских и европейских туристов. В прошлом году в Монголии отдыхали наследный принц председатель исполнительного совета Дубая шейх Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум, старший сын президента США Дональд Трамп — младший со своим сыном.