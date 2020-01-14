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  14 января 2020
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Western Union возобновил переводы в Таджикистан

CentralAsia (TJ) -  Western Union возобновил переводы в Таджикистан. Об этом сообщили AKM в компании.

Отправить переводы в Таджикистан можно на сайте или в мобильном приложении Western Union, а также лично в отделениях банков-партнёров Western Union и через их интернет-банкинг. Переводы могут быть доступны получателям через считанные минуты после отправления, их можно получить в отделениях банков-партнёров в Таджикистане.

Согласно условиям предоставления услуги, выплата перевода может быть задержана или услуга может быть недоступна в связи с особенностями оказания услуги, включая конкретную сумму перевода, страну назначения, наличие валюты, применимое законодательство, требования по идентификации, часы работы пункта выплаты, разницу в часовых поясах, условия тарифов с отсрочкой выплаты перевода и иные применимые ограничения, отмечает компания.

Напомним, переводы в Таджикистан были приостановлены 3 декабря 2019 года.

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