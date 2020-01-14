В Туркменистане у отца в полиции требуют $1000 за выкуп сына из наркологии - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане 20-летний житель Дашогузской области Мансур Каримов незаконно содержится в наркологии г. Дашогуза по требованию полиции района. Молодого человека ежедневно пытают, чтобы он взял на себя воровство водяных насосов в местном магазине, сообщает Turkmen.news.



Эти обвинения М. Каримов отвергает. Изначально его задержали по жалобе соседа, у которого молодой человек украл поливной насос для огорода. В этом парень сознался, но полицейские решили повесить на него еще и нераскрытое ранее преступление. Мансура убеждают, что на следующем помиловании его выпустят, лишь бы он подписал бумаги и подтвердил свою вину на суде.

Как сообщили источники turkmen.news, на молодого человека пока даже не заведено уголовного дела, а самого парня содержат в наркологии Дашогуза как больного алкоголизмом. Каждый вечер его забирают из клиники в районную полицию и бьют по стопам, чтобы не осталось следов. Глубокой ночью возвращают обратно.

«Таких в наркологии только в одной палате 5 человек, — рассказал источник turkmen.news. – Один парень вместе со своим другом решили в новогоднюю ночь покататься на машине товарища. Будучи в нетрезвом состоянии, молодые люди врезались в столб. Полицейские стали торговаться с водителем: либо на него вешают угон автомобиля, либо он признается в краже телевизора. После недельных допросов и избиений молодой человек подписал признательные показания в краже».

Родителям Мансура Каримова полицейские предложили выкупить парня, пока дело не дошло до прокуратуры. Сумма выкупа – 20 тысяч манатов (около $1050), но у родителей таких денег нет. Они смогли собрать лишь 12 тысяч (около $650), однако полицейские посчитали, что это слишком мало.

Дело продолжается, молодого человека незаконно содержат в наркологии и ежедневно избивают, требуя признания в несовершенном преступлении.

Родители Мансура Каримова пожаловались главврачу наркологии на незаконное содержание сына, мол, прошло уже две недели, может отпустите, на что тот ответил, мол, не мы его привели сюда, поэтому идите и договаривайтесь с полицией.

Со сменой главы МВД в начале октября минувшего года многие в Туркменистане расчитывали на положительные перемены в системе внутренних дел, и некоторые признаки этого наблюдались. Однако, как следует из истории с Мансуром Каримовым, произвол и пытки в полиции, выбивание признательных показаний у невиновных, а также коррупция никуда не исчезли, более того – продолжают расцветать пышным цветом, отмечает издание.