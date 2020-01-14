[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол о конфиденциальности информации происходящих на границе событий, - таджикские СМИ
Село Кок-Таш. 13 января 2019 года
Село Кок-Таш. 13 января 2019 года
// Turmush

CentralAsia (TJ) -  В таджикском городе Исфара сегодня, 14 января, состоится очередная встреча правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации границ двух государств.

В возглавляемую вице-премьером Азимом Иброхимом делегацию Таджикистана вошли генпрокурор, глава госкомитета национальной безопасности, командующий пограничными войсками республики и представители МИД республики.

На переговорах делегацию Кыргызстана возглавит вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков.

Как сообщил таджикскому СМИ «Азия-Плюс» информированный источник, близкий к переговорным процессам по вопросам делимитации границы Таджикистана и Кыргызстана, ранее сторонами был подписан протокол о конфиденциальности информации происходящих на границе двух государств событий.

«Такое решение было принято сторонами во избежание эскалации ситуации на спорных участках госграницы двух государств, в том протоколе стороны обязались распространять посредством СМИ только обоюдно согласованную информацию», - отметил источник Азия-Плюс.

print
  • Монголия сотрудничает с Ватиканом в исторических исследованиях и получит доступ к секретным архивам
  • У администрации города Навои собрались сотни людей, протестующие из-за сноса домов
  • Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189