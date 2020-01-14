Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол о конфиденциальности информации происходящих на границе событий, - таджикские СМИ

Село Кок-Таш. 13 января 2019 года // Turmush

CentralAsia (TJ) - В таджикском городе Исфара сегодня, 14 января, состоится очередная встреча правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации границ двух государств.

В возглавляемую вице-премьером Азимом Иброхимом делегацию Таджикистана вошли генпрокурор, глава госкомитета национальной безопасности, командующий пограничными войсками республики и представители МИД республики.

На переговорах делегацию Кыргызстана возглавит вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков.

Как сообщил таджикскому СМИ «Азия-Плюс» информированный источник, близкий к переговорным процессам по вопросам делимитации границы Таджикистана и Кыргызстана, ранее сторонами был подписан протокол о конфиденциальности информации происходящих на границе двух государств событий.

«Такое решение было принято сторонами во избежание эскалации ситуации на спорных участках госграницы двух государств, в том протоколе стороны обязались распространять посредством СМИ только обоюдно согласованную информацию», - отметил источник Азия-Плюс.