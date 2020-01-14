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  14 января 2020
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В Узбекистане женщина только после жалоб смогла получить компенсацию за мужа, погибшего на стройке “Tashkent city”

CentralAsia (UZ) -  Супруга погибшего при строительстве международного делового центра “Tashkent city” намаялась, чтобы добиться компенсации со стороны работодателя. Муж женщины погиб на стройке самого амбициозного проекта - Международного делового центра “Tashkent city”.

Чтобы добиться компенсации за гибель мужа, женщина обратилась в Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана, сообщает издание qalampir.uz.

Как сообщило Минтруда, 25 августа прошлого года на строительстве в “Tashkent city” с Б. А. Эгамбердиевым произошел несчастный случай. Это произошло на строительной площадке первого 9-ти этажного дома.

Для изучения этой ситуации была создана комиссия под руководством Государственной трудовой инспекции Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Расследование показало, что несчастный случай, произошедший с гражданином, был связан с производством.

В результате работодатель выплатил компенсацию близкому родственнику-супруге погибшего гражданина, заключает издание.

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