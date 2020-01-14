OCCRP опубликовал очередной материал о Таджикистане

CentralAsia (TJ) - OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовал очередной материал о Таджикистане, в котором рассказывается о зятьях президента страны. В марте текущего года президентским указом Рахмон освободил три таджикские компании (две из них связаны с семьей президента) от уплаты таможенных пошлин и НДС на самые разные виды стройматериалов и сантехники, необходимые для реконструкции гостиниц и оздоровительных комплексов, — керамическую плитку, ламинат и душевые комплекты.

Компаниям разрешили без налогов импортировать тысячи тонн арматуры, оборудование для туалетов и более десяти тысяч квадратных метров напольной плитки. В июле вышел дополнительный указ; он освобождал от налогов новый перечень товаров для финальной стадии ремонтных работ, в том числе мебель и пиломатериалы из сосны. Другие компании за ввоз такой продукции обязаны вносить таможенные платежи, отмечает OCCRP.

В прошлом году OCCRP опубликовал расследование об обширных коммерческих интересах Шамсулло Сахибова— мужа одной из семи дочерей президента Рахмона. Журналисты рассказали о том, как Сахибов извлекает выгоду из собственных семейных связей. В этом ему помогает доминирующее положение конгломерата «Фароз» в разных отраслях Таджикистана.

Теперь OCCRP выяснил, что семейный клан Сахибовых, помимо прочего, распоряжается двумя компаниями, недавно получившими налоговые льготы, и сейчас может реконструировать свои «курортные активы». *Президент Рахмон и его зять Махмадзоир Сахибов (в костюме с красным галстуком) во время инспекционной поездки в санаторий «Зумрад».



Лечебно-оздоровительный бальнеоклиматический курорт Зумрад построили в 70-х годах прошлого века на берегах реки Исфара на севере Таджикистана — в живописном регионе на границе с Кыргызстаном и Узбекистаном. Курорт славился своими минеральными источниками и лечебными грязями на всю Центральную Азию.

Сегодня санаторно-курортный комплекс может единовременно принять 500 отдыхающих.

В апреле 2015 года правительство объявило о планах приватизировать «Зумрад» и оценило санаторий почти в 1,1 миллиона долларов. К концу сентября того года компания «Сомон-Сугд» купила акции санаторного предприятия примерно за 950 тысяч долларов, а за приблизительно 91 тысячу долларов получила в распоряжение 600 гектаров окружающих сельхозугодий. Бенефициарные владельцы «Сомон-Сугд» — два шурина президента Рахмона, а возглавляет ее Нарзулло Сахибов — брат президентского зятя.

Фото: OCCRP/Edin Pasovic

С 2014 года Нарзулло Сахибов — замглавы одного из ведомств Таджикистана, и по местным антикоррупционным законам ему запрещено владеть коммерческими активами.

На курорте «Зумрад» сейчас идет масштабная реконструкция. Мартовским и июльским указами санаторное предприятие освободили от налогов на ввозимые из-за рубежа строительные и отделочные материалы.

Еще один лечебно-оздоровительный курорт с богатой историей, Шамбари, в июне 2016 года продали за 395 тысяч долларов компании «Рухафзо-2015», также связанной с семьей президента Таджикистана.

Курорт возвели в 50-х годах на холмах у города Гиссар, всего в 45 минутах езды на машине от столицы Душанбе. В санаторно-курортном комплексе 500 номеров, где можно разместить до тысячи отдыхающих. Его стоимость на момент продажи неизвестна.

Соучредителем нового собственника, компании «Рухафзо-2015», был Зайнулло Сахибов — еще один брат зятя президента, а также компания «Самох». Кто хозяин компании «Самох», неизвестно, но в 2016 году она вместе с Сахибовым основала еще одно юридическое лицо — «Фарахноз-1».

Как и «Зумрад», «Рухафзо-2015» указами от марта и июля освободили от импортных пошлин на строительные и отделочные материалы с учетом реконструкции курорта Шамбари. Здание этого курорта сейчас покрыто строительными лесами.

Судя по новостям в СМИ и словам сотрудников курортов, муж старшей дочери президента Рахмона Махмадзоир Сахибов регулярно наведывается в «Зумрад» и «Шамбари», чтобы следить за ходом ремонтных работ. Особая серия фотографий на официальном сайте президента иллюстрирует, как Махмадзоир Сахибов лично проводит для тестя обзор курорта Зумрад.

Третья компания, упомянутая в указах об освобождении от налогов, — «Дарио-2015». Неясно, связана она с семьей президента или нет. Сейчас компания возводит 11-этажную гостиницу в Дангаринском районе Таджикистана — на малой родине президента Рахмона. В 2016 году президент посетил церемонию закладки первого камня в здание будущей гостиницы.

*Президент Рахмон и его зять Махмадзоир Сахибов (в костюме с красным галстуком) во время инспекционной поездки в санаторий «Зумрад».

Холдинговая компания «Фароз» под руководством влиятельного зятя президента Шамсулло Сахибова присутствует во многих отраслях, получая при этом преимущества перед конкурентами, говорится в материале.

Например, в 2015 году «Фароз» с большой скидкой приобрела права на земли под единственный в Таджикистане горнолыжный курорт. Через год на церемонии открытия курорта президент Рахмон поблагодарил за реализацию проекта «бизнесмена-патриота», не называя своего зятя по имени. В 2018 году правительство республики одобрило пакет налоговых льгот для туристической отрасли, в том числе для горнолыжного курорта.

В начале 2016 года «Фароз» серьезно инвестировала в автошколы, после чего власти закрыли почти две трети существовавших тогда автошкол из-за "низкого качества обучения". Оставшиеся на рынке школы обязали использовать принадлежащие «Фарозу» автодромы.

Кроме того, «Фароз» и аффилированная с ней структура — единственные, кто получил лицензии на сбор, переработку и экспорт асафетиды — смолы растения ферулы, которую используют в кулинарии и традиционной медицине. В 2008 году президент указом запретил населению собирать асафетиду.

В конце августа этого года в письме правительству и Таможенной службе Таджикистана гендиректор «Фароз» Азамат Косимов сообщил о планах ликвидировать компанию в связи с якобы финансовой несостоятельностью. Однако некоторые эксперты подозревают, что речь идет лишь о реструктуризации компании на фоне негативного информационного фона вокруг нее.

Можно констатировать, что члены семьи Рахмона сейчас вправе назвать своими оба оздоровительных курорта — Зумрад и Шамбари. Курорты пополнили их и без того обширные коммерческие активы, куда входят таможенные терминалы, доли в банковской, добывающей и прочих отраслях, а также горнолыжный курорт, автошколы, сбор и переработка лекарственных растений, заключает OCCRP.