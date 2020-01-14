[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Заснеженный Ташкент глазами его жителей (фото)

CentralAsia (UZ) -  В канун так называемого Старого Нового года, 13 января, в Ташкенте выпал долгожданный снег.

Жители столицы Узбекистана выкладывают в соцсетях фото и видео первого снегопада.

Синоптики сообщают, что холодная погода и слабый снег ожидаются до конца недели. Температура воздуха в эти дни по всей стране в среднем составит на 3-5 градусов ниже ожидаемой нормы. Ночью температура воздуха снизится до -7 градусов мороза, а днем составит -2... +3 градуса.

Высота снега местами достигает 10−13 см. Холодный антициклон пришел в страну с районов Кавказа.



Автор фото: Камиль Еникеев, группа "Мы родом из Ташкента" в Facebook

print
  • Президент Кыргызстана провел рабочее совещание по ситуации на границе с Таджикистаном
  • Массовое ДТП с участием нескольких десятков автомобилей произошло в Узбекистане (фото)
  • В Узбекистане объем потребления электроэнергии вырастет на 9% в 2020 году



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189