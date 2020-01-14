Заснеженный Ташкент глазами его жителей (фото)

CentralAsia (UZ) - В канун так называемого Старого Нового года, 13 января, в Ташкенте выпал долгожданный снег.

Жители столицы Узбекистана выкладывают в соцсетях фото и видео первого снегопада.

Синоптики сообщают, что холодная погода и слабый снег ожидаются до конца недели. Температура воздуха в эти дни по всей стране в среднем составит на 3-5 градусов ниже ожидаемой нормы. Ночью температура воздуха снизится до -7 градусов мороза, а днем составит -2... +3 градуса.

Высота снега местами достигает 10−13 см. Холодный антициклон пришел в страну с районов Кавказа.





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Автор фото: Камиль Еникеев, группа "Мы родом из Ташкента" в Facebook