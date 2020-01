Монголку выбрали председателем конференции ACM SIGGRAPH в Ванкувере

CentralAsia (MNG) - Группа по компьютерной графике и интерактивным технологиям ACM SIGGRAPH выбрала монголку Мөнхцэцэг «Mөөнөө» Нандигжав из Колледжа искусств и дизайна Саванны (SCAD) в качестве председателя своей 49-й конференции в Ванкувере.

Мөнхцэцэг, уроженка Монголии, является ассоциированным председателем отдела цифровых коммуникаций и контролирует ее повседневную деятельность.

«Со времени вступления в мою команду в качестве руководителя студенческой волонтерской команды в 2012 году Mөөнөө проявила себя как лидер с креативным мушлением. Она более чем подходит для этой роли, и я не могу дождаться, чтобы увидеть как она примет участие в конференции в 2022 году спустя десятилетие после того, как мы впервые начали работать вместе», - поделился председатель Консультативной группы по конференции SIGGRAPH Микки Роуз.

Проводя большую часть своего времени в SCAD, посвященную подготовке будущих творческих профессионалов, Мөнхцэцэг уделяет особое внимание обучению различным методам и цифровым инструментам и дает студентам возможность профессионально рассказывать свои истории в цифровом мире.

Кроме того, она разрабатывает и контролирует разработку учебных программ и эффективность обучения. Мөнхцэцэг имеет опыт разработки опыта с помощью интерактивных и цифровых средств массовой информации и станет первым в истории председателем конференции SIGGRAPH из Монголии.

Начав работать в ACM SIGGRAPH в качестве волонтера на конференции SIGGRAPH 2008, Мөнхцэцэг с тех пор многократно работала в комитетах конференции, в том числе на кафедре студенческих волонтеров, директоре электронного театрального фестиваля компьютерной анимации и в течение двух лет в качестве директора по креативному развитию.

Она имеет степень бакалавра в области компьютерной графики из Университета Пердью и М.Ф.А. в анимации от SCAD.

«Конференция годами подпитывала мою творческую энергию и страсть, позволяя мне встречаться и сотрудничать с творческими профессионалами из сообщества компьютерной графики по всему миру», - отметила Мөнхцэцэг.

SIGGRAPH 2022 вернется в Ванкуверский конференц-центр 7–11 августа 2022 года. Мөнхцэцэг Нандигжав следует за председателем конференции SIGGRAPH 2021 Полом Джеремиас-Вила, ведущим инженером-графиком в студии Pixar Animation Studios, который примет конференцию в Лос-Анджелесе в следующем году.

Название ACM SIGGRAPH – это акроним от Association of Computing Machinery‘s Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques (Ассоциация компьютерной машинерии и группа специальных интересов по компьютерной графике и интерактивным технологиям). ACM SIGGRAPH является некоммерческой международной организацией, созданной тысячами людей, которые разделяют страсть к компьютерной графике и интерактивным технологиям. Члены ACM SIGGRAPH вовлечены в различные области работы, включая исследования компьютерной графики, разработка программного обеспечения, цифровое искусство, научная визуализация, интерактивные технологии, игровой дизайн, визуальные эффекты, компьютерная наука, образование, инженерия, графический дизайн, продукция кино и телевидения, научные разработки и т.д.