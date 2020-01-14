В Монголии впервые поставят спектакль «Анна Каренина». Кто исполнит роль главной героини?

CentralAsia (MNG) - Спектакль по роману русского писателя Л.Н.Толстого «Анна Каренина» впервые представят в Монголии. Премьера состоится 28 февраля 2020 года в Государственном академическом драматическом театре.

Над сценарием спектакля работал Н.Пурэвдагва, а режиссером выступит лауреат государственной премии Н.Наранбаатар. Художник-постановщик - передовой работник культуры Т.Ганхуяг.

10 января был объявлен список актеров. Монгольская актриса Н.Баярмаа сыграет главную роль героини, одноименной Анны Карениной; Б.Жаргалсайхан и Д. Баттөмөр в роли ее мужа Алексея Каренина. Брата Анны, веселого Стива Облонского, сыграют Л.Дэмидбаатар и Төвшинхуу.

Н. Баярмаа окончила Монгольский государственный университет искусств и культуры. После этого она три года работала на телевидении SBN, а затем поступила в Национальный академический драматический театр.

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«Анна Каренина» — роман Льва Толстого о трагической любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего офицера Вронского на фоне счастливой семейной жизни дворян Константина Лёвина и Кити Щербацкой. Масштабная картина нравов и быта дворянской среды Петербурга и Москвы второй половины XIX века, сочетающая философские размышления авторского alter ego Лёвина с передовыми в русской литературе психологическими зарисовками, а также сценами из жизни крестьян.