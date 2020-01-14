США передали минобороны Таджикистана транспорт для горных операций на сумму $575 тыс.

CentralAsia (TJ) - Посольство США в Таджикистане передало министерству обороны РТ транспортные средства для горных операций.

Посол США Джон Марк Поммершайм и генерал-майор Махмадзода Сухроб Талбак, заместитель Министра обороны РТ по вооружению и военной технике Министерства обороны Таджикистана, приняли участие в церемонии передачи легкого автотранспорта, сообщает пресс-служба посольства.

Транспортные средства позволят мобильным силам, находящимся в подчинении Министерства обороны Таджикистана, проводить операции на разных трудных условий рельефа местности. Транспортные средства были предоставлены Посольством США в Таджикистане по Программе финансирования иностранных военных на сумму $575 тыс.

Соединенные Штаты привержены партнерству с Таджикистаном в поддержку его суверенитета, безопасности и его роли в региональной стабильности. Эти усилия поддерживают позитивную роль, которую государства Центральной Азии будут играть в обеспечении долгосрочного мира и процветания в Афганистане посредством политической поддержки, экономических связей и борьбы с терроризмом, говорится в сообщении.

Соединенные Штаты сотрудничают с Таджикистаном в течение 27 лет и предоставили более 1,9 млрд. долларов США на развитие и помощь в рамках программ поддерживающих частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность.