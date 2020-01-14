Монголы заняли первое место на фестивале льда со скульптурой коалы

CentralAsia (MNG) - Монгольская команда заняла первое место на фестивале Харбина. Фестиваль прошел в международном выставочном парке Snow Sculpture Art Expo, в котором приняли участие 25 кманд из 10 стран.



Монгольская команда приняла участие под названием «Спаси нас» с темой «Охрана природы».

Монгольские скульптуры изобразили вымерших коал. Напомним, во время лесного пожара в Австралии погибли более 8000 австралийских диких коал.

Харбинский фестиваль льда и снега, крупнейший в мире, в основном состоит из двух площадок – Harbin Ice and Snow World и Harbin Sun Island.

Harbin Sun Island ежегодно спонсирует Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Expo с 1988 года.

Sun Island International Snow Sculpture Art Expo является важной частью всемирно известного Харбинского международного фестиваля льда и снега. Sun Island International Snow Sculpture Art Expo Park на острове Сан-Айленд проводится каждой зимой на острове Сан-Айленд.