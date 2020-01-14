В Иране задержали подозреваемых по делу о сбитом украинском самолёте

CentralAsia (CA) - В Иране задержали несколько человек, предположительно причастных к ситуации со сбитым украинским самолетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя иранского Минюста.

Сколько человек задержаны, он не сообщил и не привел никаких других деталей.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти страны проведут тщательное расследование катастрофы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.