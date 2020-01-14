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  14 января 2020
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В Улан-Баторе появилась круглосуточная аптека с врачом

CentralAsia (MNG) -  Круглосуточная аптека с первым специализированным врачом в Монголии начала работу в Улан-Бторе. Ее можно найти справа от 11-го квартала автобусной остановки района Сухэ-Батор. Эта аптека может предоставить базовую медицинскую помощь.

Концепция, называемая «Аптечная клиника», давно появилась в США и других странах. Но в Монголии эта аптека первая.

Аптечная клиника быстрой медицинской консультации предоставит услуги врачей семейной медицины, терапевтов, а в ближайшем будущем и специалистов с соответствующим оборудованием.

Из-за высокой заболеваемости простудой и гриппом в аптеке будут концентрироваться на врачей-педиатрах.

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