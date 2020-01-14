Сообщения о сибирской язве в Казахстане являются фейком, - минсельхоз РК

Иллюстративное фото Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Информация о распространении сибирской язвы и заражении ею жителя Акмолинской области, вызвавшая широкий общественный резонанс и страхи среди населения, является заведомо ложной, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Согласно данным Акмолинского областного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, подозрение на «сибирскую язву» у пациента Ж. не подтвердилось. Ему поставлен окончательный диагноз «Рожа верхней конечности, эритематозно-буллезная форма средней тяжести».

В 2019 году Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, а также его территориальными подразделениями и ветслужбой местных исполнительных органов был своевременно проведен комплекс противоэпизооотических мероприятий: 100% поголовья сельскохозяйственных животных в Казахстане провакцинировано против сибирской язвы.

Для этого в прошлом году было выделено 35,4 млн доз вакцин против сибирской язвы. В республиканском запасе имеется еще 11,9 млн доз вакцины против сибирской язвы. Также в текущем году запланирован закуп 36,4 млн доз соответствующей вакцины.

По результатам проведенных лабораторных исследований Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, возбудитель сибирской язвы не обнаружен. Таким образом, информация, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности.

В этой связи МСХ РК напоминает об ответственности за распространение ложной информации.