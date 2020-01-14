В Актобе 54-летний родственник насиловал девушку-инвалида почти два года

CentralAsia (KZ) - В Актобе родственник почти два года насиловал девушку, инвалида-детства II группы. Подробности на своей странице в facebook рассказали представители общественного фонда "Не молчи KZ".

Мужчина, родственник 1966 г.р., приходил в семью и оказывал услуги по присмотру за девушкой-инвалидом, когда делал ей лечебный массаж, необходимый ей по состоянию здоровья. Никто даже не мог подумать что такое произойдет.

Девушка, кроме ДЦП страдает глухонемотой, состоит на учете с диагнозом Деменция, при других уточненных болезнях, интеллектуальной недостаточностью и другими психологическими особенностями.

Однажды мама заметила, что дочери не нравится когда приходит этот родственник, она стала аккуратно узнавать что случилось. Девушка сначала молчала, а потом объяснила маме, что родственник неоднократно совершал насилие над ней.

Страшно слышать от родных, как девочку допрашивали с помощью сурдопереводчика, что и как она объясняла и буквально показывала в следствии и на экспертизе. По словам пострадавшей, это происходило много раз, в разных комнатах, она показывала маме все те места, где дядя насиловал ее. Всем своим детским существом, она демонстрировала как его ненавидит.

У дяди своя версия, он сообщил,что его развратила племянница и сама его соблазнила и уточнил, что это было всего один раз!

Экспертизы подтвердили, что было совершено насилие, отлично поработали следователи, психологи-эксперты, прокуроры, материалов достаточно, чтобы осудить родственника по статье 120 ч.2, п.4 УК РК, за многократное изнасилование, заведомо беспомощной девушки-инвалида.