В Узбекистане за воспрепятствование работе журналиста планируют ввести штраф до $100

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ожидается внесение поправок в Кодекс об административной ответственности в части вмешательства и воспрепятствования журналистской деятельности. Законопроект был опубликован на площадке обсуждений нормативных актов.

Законопроектом предусмотрено дополнить статью 197-5 Кодекса об административной ответственности следующим содержанием:

"Статья 1975. Вмешательство и воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста

Вмешательство, а равно воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста выразившееся в принуждении журналиста к распространению или отказу от распространения информации, необоснованном отказе в аккредитации или неоправданном прекращения аккредитации, нарушении права журналиста на запрос и получение необходимой информации, либо незаконное изъятие материалов и необходимых технических средств журналиста, – влечет наложение штрафа от двух до пяти базовых расчетных величин".

Принимая во внимание тот факт, что сегодня размер базовой величины исчисления в Узбекистане составляет 223 000 сумов ($23), нетрудно определить, что нарушитель может быть оштрафован на сумму от 46 000 до 1,1 миллиона сумов ($4,8-$115).

Обсуждение законопроекта продлится до 28 января текущего года.