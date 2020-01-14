[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане за воспрепятствование работе журналиста планируют ввести штраф до $100

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ожидается внесение поправок в Кодекс об административной ответственности в части вмешательства и воспрепятствования журналистской деятельности. Законопроект был опубликован на площадке обсуждений нормативных актов.

Законопроектом предусмотрено дополнить статью 197-5 Кодекса об административной ответственности следующим содержанием:

"Статья 1975. Вмешательство и воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста

Вмешательство, а равно воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста выразившееся в принуждении журналиста к распространению или отказу от распространения информации, необоснованном отказе в аккредитации или неоправданном прекращения аккредитации, нарушении права журналиста на запрос и получение необходимой информации, либо незаконное изъятие материалов и необходимых технических средств журналиста, – влечет наложение штрафа от двух до пяти базовых расчетных величин".

Принимая во внимание тот факт, что сегодня размер базовой величины исчисления в Узбекистане составляет 223 000 сумов ($23), нетрудно определить, что нарушитель может быть оштрафован на сумму от 46 000 до 1,1 миллиона сумов ($4,8-$115).

Обсуждение законопроекта продлится до 28 января текущего года.

print
  • Китай одобрил генную технологию Узбекистана по хлопчатнику
  • Главы МИД Узбекистана и Индии обсудили ситуацию в Афганистане
  • В магазинах Монголии ввели автоматы по сбору пластика. Взамен вы получаете 20 тугриков или бесплатный билет на транспорт



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189