Монголка родила девочку в поезде «Замын-Ууд – Улан-Батор»

CentralAsia (MNG) - В поезде , следовавшего из Замын-Ууда в Улан-Батор в ночь на 13 января монголка родила девочку на седьмом месяце беременности.

Около 00.23 ночи матери ребенка понадобилась срочная медицинская помощь. Однако она не смогла дождаться прибытия в больницу. Во время схваток проводники Н.Долгорсурэн и Д.Алтантулхуур обратились к пассажирам состава с просьбой о профессиональной помощи при родах. На помощь проводникам откликнулась женщина, имеющая опыт в акушерстве, следовавшая в этом же поезде. Ее зовут Ц.Ханддулам.

Мать новорожденной, Э. Энхнар, путешествовала со своей матерью и сестрой, сообщает национальный железнодорожный оператор Улан-Баторских железных дорог.

Государственная компания Улан-Баторских железных дорог отмечает, что рождения в поезде случаются каждый год, и это был первый случай в этом году. Работники поездных бригад компании постоянно проходят обучение по оказанию первой доврачебной медицинской помощи и тренинги по действиям в нестандартных ситуациях.

Первый случай рождения ребенка в поезде в Монголии произошел 25 апреля 1960 года. Поезд следовал из аймака Сухбаатар в город Улан-Батор, и его родители назвали своего ребенка Ганзам, что означает «Стальная дорога» на монгольском языке. Позднее мать Ганзама, М.Цэрэндэжид стала работать проводником поезда в 1970–1996 годах на Улан-Баторской железной дороге.