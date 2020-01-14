Центробанк Узбекистана раскритиковал систему информирования в банках страны

CentralAsia (UZ) - Проведенное Центральным банком Узбекистана изучение состояния веб-сайтов банков показало, что отдельными банками не соблюдаются должным образом требования, предъявляемые к раскрытию информации. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Как отмечается, банки обязаны предоставлять потребителям возможность ознакомиться с условиями пользования банковскими услугами до заключения договора о предоставлении банковских услуг.

В настоящее время информация об общих условиях предоставления банковских услуг, комиссионных сборах, тарифах и процентных ставках за банковские услуги является открытой информацией и должна быть опубликована на официальном сайте банка. Но на момент проведения исследования сайтов банков со стороны ЦБ было установлено, что некоторые банки не соблюдают требования по предоставлению информации в необходимом объеме.

По данным ЦБ, на сайтах некоторых банков нет актуальной информации, не обновляется информация об услугах, либо условия предоставляемых услуг раскрыты не полностью, не реализована возможность для потенциальных заемщиков самостоятельно подсчитать полную стоимость кредита, отсутствуют возможности открытия персональных кабинетов для заемщиков, не реализованы возможности подачи обращений.

10 января текущего года Центральным банком проведена встреча с представителями коммерческих банков по вопросу своевременной, полной и достоверной публикации сведений о деятельности банков и предоставляемых ими услугах. На встрече было отмечено, что раскрытие банками информации о своих услугах обеспечивает право потребителей на получение достоверной и полной информации, а её отсутствие является грубым нарушением в деятельности банка.