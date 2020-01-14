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  14 января 2020
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8 человек пострадали в двух автомобильных авариях в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  13 января примерно в 13:10 на 19-м км автодороги А-378 в направлении «Карши-Самарканд» на территории Нурабадского района Самаркандской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. ГУБДД МВД Узбекистана сообщило о подробностях происшествия.

По данным управления, водитель «КамАЗа» из-за густого тумана и снегопада принял решение остановить машину на обочине. Водитель ехавшего следом автомобиля Ford не смог вовремя затормозить из-за обледеневшей поверхности дороги, и автомобиль столкнулся с задней частью грузовика.

Затем с Ford столкнулись Nexia и еще 10 автомобилей. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford, а также два пассажира автомобиля Nexia получили ранения легкой степени тяжести.

Отмечается, что через несколько минут примерно в 300 метрах от места происшествия произошло еще одно ДТП. Водитель Nexia не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом.

В результате водитель "Нексии" и один пассажир были госпитализированы, еще двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести.

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