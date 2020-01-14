В обменниках Казахстана с 1 февраля будут записывать имена клиентов при обмене валюты свыше $1 300

CentralAsia (KZ) - В Нацбанке Казахстана прокомментировали изменения в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, сообщает zakon.kz.

С 1 февраля обменные пункты будут работать с 9.00 до 20.00. Изменение рабочего графика направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. Данная мера также поможет исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения.

- По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму превышающую эквивалент 500 000 тенге ($1 323) по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются: данные документа, удостоверяющего личность клиента, вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия; индивидуальный идентификационный номер клиента; юридический адрес клиента, - сказал директор Департамента денежного наличного обращения Национального Банка Ж. Кажмуратов.

По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму не превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество и индивидуальный идентификационный номер клиента.

Для удобства людей въезжающих/выезжающих в республику, через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой категории – до 22.00, - сказал Кажмуратов.

Он отметил, что смена режима работы не ограничивает операций с наличной иностранной валютой, валютным курсам и спрэдам.