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  14 января 2020
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Фото и видео со встречи делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам границы

CentralAsia (TJ) -  В Исфаре сегодня, 14 января, проходит очередная встреча правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации границ двух государств.

На переговорах делегацию Кыргызстана возглавил вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков.

В возглавляемую вице-премьером Азимом Иброхимом делегацию Таджикистана вошли генпрокурор, глава госкомитета национальной безопасности, командующий пограничными войсками республики и представители МИД республики.

Видео со встречи опубликовал портал Turmush.

Фотографии со встречи опубликовал пресс-секретарь председателя Исфары Икбол Тешаев.

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