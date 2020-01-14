Фото и видео со встречи делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам границы

Таджикистан, политика

16:38, 14 января 2020

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CentralAsia (TJ) - В Исфаре сегодня, 14 января, проходит очередная встреча правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации границ двух государств. На переговорах делегацию Кыргызстана возглавил вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков. В возглавляемую вице-премьером Азимом Иброхимом делегацию Таджикистана вошли генпрокурор, глава госкомитета национальной безопасности, командующий пограничными войсками республики и представители МИД республики. Видео со встречи опубликовал портал Turmush. Фотографии со встречи опубликовал пресс-секретарь председателя Исфары Икбол Тешаев. ⇳