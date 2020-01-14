Фото и видео со встречи делегаций Кыргызстана и Таджикистана по вопросам границы
- Таджикистан, политика
- 16:38, 14 января 2020
- Просмотров: 368
CentralAsia (TJ) - В Исфаре сегодня, 14 января, проходит очередная встреча правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по вопросам делимитации и демаркации границ двух государств.
На переговорах делегацию Кыргызстана возглавил вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков.
В возглавляемую вице-премьером Азимом Иброхимом делегацию Таджикистана вошли генпрокурор, глава госкомитета национальной безопасности, командующий пограничными войсками республики и представители МИД республики.
Видео со встречи опубликовал портал Turmush.
Фотографии со встречи опубликовал пресс-секретарь председателя Исфары Икбол Тешаев.