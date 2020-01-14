Президент Туркменистана выступил с речью на международном форуме

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 14 января открылся международный форум «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития».

На конференции, посвящённой 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, присутствует туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает информационный портал Туркменистана.

Перед началом конференции президент Бердымухамедов приветствовал прибывших на форум представителей международных организаций, в том числе ООН и её агентств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Затем он вступительной речью открыл заседание.

— Туркменистан превратился в надёжного союзника и эффективного партнёра ООН в деле сохранения и поддержания политической стабильности в регионе, развития добрососедства, дружбы и сотрудничества, — отметил глава государства.

Глава государства отметил, что Туркменистан был и остаётся активным участником международных усилий по борьбе с современными вызовами и угрозами и подчеркнул твёрдую позицию нашей страны в деле противодействия терроризму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми.

Как подчеркнул далее туркменский лидер, сегодня особую значимость обретает вопрос оказания поддержки процессам примирения в Афганистане.

На протяжении многих лет Туркменистан оказывает Афганистану конкретную, адресную экономическую и гуманитарную поддержку. Она выражается в строительстве на территории соседней страны медицинских и образовательных учреждений, льготных поставках электроэнергии, обучении афганских студентов в туркменских учебных заведениях, регулярной отправке в Афганистан гуманитарных грузов, других видах помощи и содействия. Всё это финансируется Туркменистаном из собственных ресурсов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов заверил и афганских друзей, и международное сообщество, что такая поддержка будет осуществляться и впредь, причём на системной основе – в соответствии с разработанной в Туркменистане специальной программой.