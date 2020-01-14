Госуниверситет Монголии будет сотрудничать с институтом мировой литературы имени им. М. Горького

CentralAsia (MNG) - Директор Школы наук Госуниверситета Монголии Д.Заяабаатар и ректор Литературного института им. М. Горького А.Н.Вармалов 14 января подписали Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум направлен на ускорение исследовательских работ профессоров в области гуманитарных наук, повышение их потенциала, обмен опытом и развитие партнерства между двумя сторонами.

Благодаря этому становится возможным организовывать совместные научные конференции, дискуссии и тренинги для двух школ, проводить и публиковать исследовательские работы, а также организовывать программы обмена для профессоров и студентов в рамках партнерства по подготовке профессиональных исследователей литературы, переводчиков, авторов, и поэты.

Монгольский государственный университет был создан в 1942 году. Первоначально Монгольский Государственный Университет имел только 3 факультета. В 1958 году факультет зоологии и ветеринарии стал самостоятельным учебным заведением под названием Аграрный университет Монголии. В 1961 году Медицинский факультет стал Медицинским Университетом Монголии. В 1969 году факультет техники и технологии стал Политехническим институтом Монголии (ныне Монгольский государственный университет техники и технологии). В 1979 году был создан факультет Гуманитарных и социальных наук.

Монгольский Государственный Университет играет ключевую роль в подготовке профессиональных кадров страны. На данный момент Монгольский государственный университет имеет 8 факультетов. (Школа искусств и наук, Школа прикладных наук и инженерии, Бизнес-школа, Юридический факультет, Школа международных отношений и государственной администрации, Орхонская школа, Школа «Завук», Подготовительное отделение) Число студентов — 10600. Число магистров — 1600. Число аспирантов — 600.

Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН (ИМЛИ РАН) — научно-исследовательский институт Российской академии наук, созданный в 1932 году и располагающийся в бывшей усадьбе князя Гагарина в Москве. Учреждён 17 сентября 1932 года по Постановлению Президиума ЦИК СССР «О мероприятиях в ознаменование 40-летия литературной деятельности Максима Горького». До 1934 года — Литературный институт им. Максима Горького. Был переименован в Институт литературы им. А. М. Горького согласно постановлению Президиума ЦИК СССР от 27 августа 1934 года, первым директором института стал Л. Б. Каменев.

14 февраля 1937 года при Институте был основан Архив А. М. Горького и Музей А. М. Горького, который 1 ноября 1937 года стал открытым для посетителей, а 4 марта 1938 года — Государственный музей А. С. Пушкина, переведённый в 1949 году в Ленинград.