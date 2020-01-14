Игровое шоу «Ninja Warrior Junior» прибыло в Монголию

CentralAsia (MNG) - «Ninja Warrior Junior», знаменитое американское детское спортивное игровое шоу теперь и в Монголии. Во время школьных каникул в детском спортивном клубе «Funfit» в Улан-Баторе проходит специальный конкурс, посвященный игре.

Дети в форме ниндзя в возрасте от девяти до 14 лет соревнуются в авантюрном соревновании.

Они соревнуются в трех разных возрастных категориях: 9-10, 11-12 и 13-14. В каждой возрастной группе есть четыре участника, всего 12 участников в каждом эпизоде. Мальчики и девочки соревнуются друг с другом без разделения. Пять прогонов в каждой возрастной группе воспроизводятся для определения победителя эпизода в каждой возрастной группе, в общей сложности три победителя на эпизод, по одному на возрастную группу. В каждой возрастной группе первые два пробега являются «посевными гонками» без риска исключения. Затем победитель каждого заезда сталкивается с проигравшим другого заезда, а затем два победителя сталкиваются друг с другом, чтобы определить победителя этого эпизода в этой возрастной группе.

Победитель шоу будет объявлен в августе 2020 года.

American Ninja Warrior Junior (ANWjr) - это детское спортивное игровое шоу на Universal Kids, премьера которого состоялась в 2018 году. Это детское издание «American Ninja Warrior» (ANW) и «American Ninja Warrior: Ninja vs. Ninja» (ANW: NvN). ANWjr производится A. Smith & Co., тем же производителем ANW и NvN.

22 февраля 2019 года шоу было возобновлено для второго сезона.

Как и NvN, ANWjr - это соревнование «один на один» с множеством раундов за эпизод с тройной ликвидацией за эпизод. В отличие от NvN, здесь нет команд. Как и ANW, каждый ребенок-участник борется за себя.

В отличие от ANW или NvN, которые являются бесклассовыми, но имеют минимальный возрастной ценз 18 лет; ANWjr разделен на возрастные группы (9 + 10, 11 + 12, 13 + 14).