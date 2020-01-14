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  14 января 2020
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В Ташкенте убили известного дизайнера и хореографа Наримана Григоряна, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  14 января предположительно в Яшнабадском районе было убит известный узбекский дизайнер и хореограф Нариман Григорян. Об этом сообщают источники Repost.

Нариман Григорян - хореограф, бывший участник первого состава «Тодес», является единственным членом жюри из Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях. Известен как дизайнер и модельер, основатель бренда «Nariman Grigoryan».

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