В Ташкенте убили известного дизайнера и хореографа Наримана Григоряна, - СМИ

CentralAsia (UZ) - 14 января предположительно в Яшнабадском районе было убит известный узбекский дизайнер и хореограф Нариман Григорян. Об этом сообщают источники Repost.

Нариман Григорян - хореограф, бывший участник первого состава «Тодес», является единственным членом жюри из Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях. Известен как дизайнер и модельер, основатель бренда «Nariman Grigoryan».