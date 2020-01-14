Главы МИД Узбекистана и Индии обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) - 14 января 2020 года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в Нью-Дели с рабочим визитом, встретился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

В начале беседы глава МИД Узбекистана выразил признательность за приглашение на пятую международную конференцию «Raisina Dialogue», которая проводится под эгидой Министерства иностранных дел Индии.

На встрече обсуждены состояние и перспективы узбекско-индийского сотрудничества, в основе которого важные договоренности между Президентом Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром Нарендрой Моди.

Министры рассмотрели предложения по графику предстоящих в 2020 году контактов на высшем и других уровнях, сроки проведения совместных мероприятий.

Подчеркивалось, что наращиванию сотрудничества в экономической сфере Узбекистан и Индия придают приоритетное значение.

Отдельное внимание было уделено афганской проблематике. Подтверждена заинтересованность Узбекистана и Индии в скорейшей стабилизации положения в Афганистане, что откроет широкие возможности для активизации и расширения сотрудничества в регионе. Достижению данных целей будет также способствовать регулярное проведение заседаний Диалога «Индия – Центральная Азия» на уровне министров иностранных дел с участием Афганистана, старт которому был дан в январе 2019 года в г.Самарканде.

На встрече также обсуждены перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей, прежде всего в сферах образования и науки.