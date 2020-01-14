В Узбекистане издевательства над заключенными вынуждают их покончить с жизнью - СМИ

Как выглядит комната для прогулок сверху

CentralAsia (UZ) - Узбекские правозащитники опубликовали через Аналитический портал Центральный Азиии несколько писем заключенных из Наманганской области о ситуации в колонии исполнения наказания №6.

В сообщении приводятся выдержки с переводом на русский язык из посланий руководству МВД и колонии.

Лочинбек Фойзиев. «…Я пишу это заявление по причине того, что старший отряда перевел меня без всяких причин из 5 отряда в 8 отряд. Я хотел узнать причину моего перевода и пошел в комнату старшего отряда, там находились «режимник» (помощник начальника режимного отдела – ред.) Атхам и старший отряда. Я сказал ему, что нет никаких нарушений, нет причин для моего перевода в другой отряд. Старший отряда сказал мне, что ему не нужны никакие причины, что он здесь главный и будет делать все что захочет. На что я сказал, что пойду к «хозяину» (начальник колонии – ред.) и узнаю причину перевода. Старший отряда ответил, что хозяин слушает его, он составит акт и меня сильно будут бить. Я ему сказал, что вчера один осужденный хотел повеситься, потому что над ним постоянно издеваются. Зачем вы так поступаете, ведь его дома ждут родные? На что старший отряда сказал мне, что издевательство над осужденными доставляют ему удовольствие. Ты один и у тебя ничего не получится изменить, сказал мне старший отряда и стал смеяться. Почему ты смеешься, перед тобой не стоит обезьяна ничего смешного нет? Я сейчас пойду и повешусь если тебе это доставит радость, сказал я старшему отряда. Иди делай что хочешь, я составлю акт на одной бумаге, вот и всего делов, ответил мне старший отряда.

Я вышел из комнаты и пошел вешаться. Это увидели ребята. Я пришел в сознание в санчасти, затем оперативник Ильхом спросил меня что случилось, я ему все рассказал. Опер дал мне бумагу, чтобы я написал, что стал вешаться, потому что скучно. Я не стал подписывать никакие бумаги. Всю вину свалили на меня и мне дали 10 суток карцера. Опера Жамшид и Ильхом стали меня бить и оскорблять, они сказали, что я здесь буду до конца своей жизни. Если меня никто не слышит, издайте справедливый указ, мы тоже люди!»

Уткир Хасанов. «Я в КИН-6 отбываю наказание, где со стороны представителей колонии на меня оказывается психологическое и физическое воздействие, которое я больше не в силах терпеть. Эта ситуация вынуждает меня наложить на себя руки (самоубийство). Если есть возможность помогите мне. Хочу, чтобы со мной поговорили в спокойной обстановке».

Камилжон Гульмурзаев. «Сейчас я являюсь инвалидом второй группы из-за полученных тяжких телесных повреждений, меня до сих пор продолжают «прессовать» в колонии. Если я попрошу других осужденных помочь мне в чем-либо или если они будут разговаривать со мной, то к ним применяют наказания. Поэтому все боятся общаться со мной или помогать мне. Даже в санчасти врачи, сговорившись, с презрением относятся ко мне.

Я два раза был в изоляторе по 25 дней, где мне было очень холодно и плохо. Но на мое состояние никто не обращает внимание. До каких пор будет продолжаться эта ситуация? За мной постоянно следит сотрудник колонии Диёзжон, который заставляет других осужденных избивать меня. Я сильно беспокоюсь о своем здоровье. Убедительно прошу, чтобы наш президент помог мне».

Аналогичное письмо написал и заключенный Шохрух Жураев, инвалид второй группы. По словам заключенных, им стыдно описывать некоторые приемы издевательств, их они скрывают даже друг от друга. Фамилии истязателей не всегда получается узнать. В редких ответах прокуратуры на жалобы их данных тоже нет. В традиционной отписке всегда есть утверждение, что факты не подтвердились.

В Узбекистане продолжается практика пыток и ограничение доступа к медицинской помощи. Рабский труд и тяжёлые условия труда в местах лишения свободы приводят к травматизму. Объявленные реформы не обеспечивают срочной реакции служб государственного мониторинга. Вопиющие нарушения прав человека правозащитники зафиксировали в колонии исполнения наказаний №42 (Зангиатинский район Ташкентской области), в которой принудительно заставляли выезжать на сбор хлопка женщин-заключенных.

Ранее ACCA опубликовал информацию, в которой представитель секретариата уполномоченного парламента по правам человека Саидбек Азимов заявил о 300 мониторинговых акциях в пенитенциарных учреждениях. Их формальный характер и объясняет произвол сотрудников колоний в Узбекистане.