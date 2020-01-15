Генпрокуратура Узбекистана раскрыла подробности убийства дизайнера Наримана Григоряна

CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана раскрыла подробности убийства в Ташкенте дизайнера Наримана Григоряна.

По сообщению Генпрокуратуры, 14 января, примерно в 11:50 сообщение о его смерти поступило в Управление координации деятельности органов внутренних дел (УКД ОВД) Яшнабадского района. Тело Наримана Григоряна, 1985 года рождения, было найдено с признаками насильственной смерти в гостиной комнате дома на улице Чигил в Яшнабадском районе, где дизайнер проживал по договору аренды.

В этот же день прокуратура Яшнабадского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 УК РУз (умышленное убийство). Других подробностей инцидента пока нет.

Нариман Григорян - известный узбекистанский дизайнер и хореограф, бывший участник первого состава «Тодес», является единственным членом жюри из Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях. В 2004—2008 годы учился в Академии хореографии Узбекистана. Известен как дизайнер и модельер, основатель бренда «Nariman Grigoryan». Работал со звёздами эстрады, создавая им коллекции одежды для авторских программ, и являлся постоянным участником мировой Недели моды.



