Власти решили не сносить 100-летнее здание почты в Самарканде

CentralAsia (UZ) - Историческое здание почтового отделения в Самарканде, находящееся под защитой ЮНЕСКО, не будет снесено.

Администрация Самарканда в конце декабря 2019 год приняла решение не сносить историческое здание почты, построенное в 1910 году.

О планах сноса здания узбекская служба Радио Свободы сообщала в июле 2018 года. Тема вызвала широкую дискуссию в социальных сетях, и общественность выступила против сноса почтового отделения.

После этого администрация города выступило с двумя официальными заявлениями о том, что не будет сносить это здание. Однако, как стало известно, хотя администрация города обещала не сносить здание, оно фактически не предприняло никаких действий против сноса и препятствовало тому, чтобы исключить здание из списка объектов, подлежащих сносу.

18 ноября 2019 года Министерство юстиции вынесло администрации Самарканда представление «о предотвращении выявленных нарушений, устранении причин и условий, способствующих их возникновению». После этого, 27 декабря 2019 года, администрация города издала постановление, запрещающее снос почтового отделения.