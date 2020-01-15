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  15 января 2020
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Питание в больницах Узбекистана переведут на аутсорс

CentralAsia (UZ) -  Некоторые услуги в системе Министерства здравоохранения переведут на аутсорсинг.

Это предусмотрено постановлением правительства «Об утверждении Положения о порядке предоставления аутсорсинговых услуг в организациях, входящих в структуру Министерства здравоохранения Республики Узбекистан».

В соответствии с документом, следующие услуги в организациях, входящих в структуру Минздрава, будут переведены на аутсорсинг:

– обеспечение клиентов едой;

– услуги стирки;

– обеспечение сохранности зданий и сооружений, а также облуживание и ремонт их инженерно-технических систем.

– обеззараживание медицинских приборов.

Услуги, не перечисленные в данном перечне, будут переданы аутсорсинговой компании по инициативе государственной медицинской организации по согласованию с Минздравом.

Размер оплаты услуг аутсорсинга (за исключением услуги по обеспечению клиента питанием) определяется путем учета 20 процентной надбавки для покрытия расходов аутсорсинговых расходов, к себестоимости соответствующей услуги, предоставляемой организациями, входящими в структуру Минздрава.

Напомним, что в июле 2019 года стало известно, что организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане переведут на аутсорсинг.​

Сообщалось, что поставкой еды будут заниматься компании, отобранные Министерством дошкольного образования по итогам конкурса.

Как сообщала пресс-служба МДО, перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.

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