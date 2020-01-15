Питание в больницах Узбекистана переведут на аутсорс

- Узбекистан, общество
- 9:33, 15 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Некоторые услуги в системе Министерства здравоохранения переведут на аутсорсинг.
Это предусмотрено постановлением правительства «Об утверждении Положения о порядке предоставления аутсорсинговых услуг в организациях, входящих в структуру Министерства здравоохранения Республики Узбекистан».
В соответствии с документом, следующие услуги в организациях, входящих в структуру Минздрава, будут переведены на аутсорсинг:
– обеспечение клиентов едой;
– услуги стирки;
– обеспечение сохранности зданий и сооружений, а также облуживание и ремонт их инженерно-технических систем.
– обеззараживание медицинских приборов.
Услуги, не перечисленные в данном перечне, будут переданы аутсорсинговой компании по инициативе государственной медицинской организации по согласованию с Минздравом.
Размер оплаты услуг аутсорсинга (за исключением услуги по обеспечению клиента питанием) определяется путем учета 20 процентной надбавки для покрытия расходов аутсорсинговых расходов, к себестоимости соответствующей услуги, предоставляемой организациями, входящими в структуру Минздрава.
Напомним, что в июле 2019 года стало известно, что организацию питания в государственных детских садах в Узбекистане переведут на аутсорсинг.
Сообщалось, что поставкой еды будут заниматься компании, отобранные Министерством дошкольного образования по итогам конкурса.
Как сообщала пресс-служба МДО, перевод на аутсорсинг позволит экономить деньги, которые затем планируется направлять на улучшение условий питания воспитанников.