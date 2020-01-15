The New York Times советует в 2020 году посетить 52 страны. Одна из них — Монголия

CentralAsia (MNG) - The New York Times опубликовал статью: «52 места, которые нужно посетить в 2020 году». Одним из мест оказалась Монголия.

Трудно себе представить путешествие в малонаселенную страну, но с ростом числа туристов в годовом исчислении и учитывая рост инфраструктуры, Монголия в прошлом году приняла 530 тыс. туристов по сравнению с 150 тыс. туристами в 2000 году.

Столица, Улан-Батор, планирует ввести в эксплуатацию новый аэропорт в мае, который финансируется правительством Японии, а его пропускная способность в три раза превышает его нынешний аэропорт. Этот новый аэропорт сможет принимать прямые рейсы из других азиатских стран.

Сегодня в Монголии работают более 400 туристических компаний, 300 отелей, 600 курортов и туристических лагерей. Правительство страны дало налоговые льготы гостиничным компаниям и отозвало лицензию на ведение туристического бизнеса.

Монголия также заявила, что ее девизом является «Монголы – кочевники от природы».

Путешествуя по стране, вы можете заняться скалолазанием, наблюдать за птицами, покататься верхом на верблюдах и яка и узнать образ жизни кочевников. Также почти в каждую туристическую компанию входят маршруты в пустыню Гоби, говорится в статье NYT.

Также в Монголии популярен фестиваль «Наадам», одно из крупнейших национальных культурных мероприятий, который проходит в июле. «Наадам» включает в себя три самых популярных монгольских национальных видов спорта; монгольская национальная борьба, стрельба из лука и конные скачки.